«كتف في كتف».. التحالف الوطني: دعم جديد لـ 5 مليون أسرة بمشاركة 32 مؤسسة خيرية

تصدَّرت مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأكبر مُبادرة للحماية الاجتماعية، عمليات البحث عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد ساعات قليلة من إطلاقها اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واعتلت المبادرة قائمة الأكثر بحثًا عبر «تويتر» مع إشادة كبيرة من المواطنين بجهوزد مؤسسات المجتمع المدني لدعم المُبادرة لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

ويستعرض «الدستور» في السطور التالية، تفاصيل مبادرة «كتف في كتف» بالتزامن مع انطلاقها اليوم برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

5 ملايين كرتونة مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات

تستهدف مبادرة "كتف في كتف" توفير 5 ملايين كرتونة مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، قبل شهر رمضان المبارك، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين.

وكشفت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن أهمية مبادرة «كتف في كتف» الخاصة بتوزيع مواد غذائية إلى جانب تنفيذ القوافل الطبية في 16 محافظة، والتي انطلقت بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

من أكبر المبادرات التي تنفذها الدولة

وقالت نيفين في تصريحات لها، إن مبادرة «كتف فى كتف» تعد من أكبر المبادرات التي تنفذها الدولة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

وأكدت على استمرار التحالف الوةطني في تنفيذ مبادرة "خيرك سابق" التي تعمل على تجهيز الوجبات الساخنة أو توزيع المنتجات الغذائية أو تقديم كروت الخير للمواطنين في مختلف المحافظات بالتزامن مع انطلاق مبادرة "كتف في كتف"، مشيدة في الوقت نفسه بالإنجازات والتطورات التي حدثت في محافظة المنيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

وأشارت نيفين إلى مشاركة أكثر من 32 مؤسسة خيرية في مبادرة "كتف في كتف"، معربة عن سعادتها الغامرة من رغبة الكثير من فئة الشباب بالمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

فعاليات مبادرة «كتف في كتف»

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة في فعاليات مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك

وتنطلق فعاليات المبادرة اليوم في 16 محافظة بالتوازي وهم ( القاهرة – الجيزة –القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية –كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية –الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.