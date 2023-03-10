الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باحث: الإخوان تهدد استقرار الدول.. وأفريقيا ستتخذ إجراءات ضد نشاط التنظيم

الإخوان
الإخوان

توقع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية هشام النجار، أن تحذو عدة دول إفريقية أخرى حذو دولة جزر القمر ودولة باراجواي في القريب العاجل بحظر تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية.
 وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وبدون شك من المرجح أن تتخذ دول أفريقيا إجراءات ضد هذا النشاط الذي تزايد بقوة خلال السنوات الماضية ما يهدد استقرار هذه الدول ويسبب الانقسامات والتوترات السياسية والاجتماعية والطائفية داخلها.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه مع التجربة الممتدة فيما يتعلق بملف التنظيم الدولي للإخوان سواء بالشرق الأوسط ودول قارات أوربا أو آسيا أو بإفريقيا، كلما زادت الجماعة وكثفت من نفوذها وتغلغلها كلما كانت ردات الفعل قوية وتجسد مخاوف المجتمعات والحكومات والمؤسسات حيال أهداف ومخططات الجماعة.

وكانت اللجنة الدائمة بمجلس شيوخ باراجواي "الكونجرس"، أعلنت الخيمس 23 فبراير الجاري، أن الإخوان جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدولي، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وأعقبتها جزر القمر باتخاذها قرارًا مشابهًا، وحظرت الإخوان ضمن 69 كيانًا عاملًا في العالم ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لتنضم لقائمة الدول التي أدرجت الجماعة المحظورة على قائمة الإرهاب.

تنظيم الإخوان منظمة ارهابية أفريقيا باراجواي جزر القمر

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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