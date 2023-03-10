حبس عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر «الهيروين» بالقطامية

قررت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة القطامية، معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 5 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.