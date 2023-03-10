الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر «الهيروين» بالقطامية

هيروين
هيروين

قررت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة القطامية، معلومات تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 5 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

استكمال التحريات الأمنية 4 أيام على ذمة التحقيقات الهواتف المحمول أمرت النيابة بالاتجار في المواد المخدرة على ذمة التحقيقات مخدر الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

«كابيتانو مصر».. الرئيس السيسى يصافح مؤمن زكريا فى المباراة النهائية «صور»

الرئيس السيسى يلبى حلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بحضوره المباراة النهائية (صور)

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

«المتحدة» تشكر الرئيس السيسى على حضوره نهائى «كابيتانو مصر»

اتحاد الصناعات: انسحاب مصر من معاهدة الحبوب قرار صائب ويسمح بحرية الاستيراد

خبير: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب يتيح التعاون وشراء القمح من أي دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل