الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد 11 ألفًا سابقين.. «ميتا» تعتزم تسريح آلاف الموظفين خلال أسبوع

ميتا
ميتا

تعتزم شركة «ميتا»، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال أسبوع تسريح آلاف الموظفين، بالإضافة إلى إلغاء آلاف الوظائف.. وفقًا لوكالة «بلومبيرج».

وفي هذا السياق، أشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنه من المتوقع أن يحدث ذلك الأسبوع المقبل، حيث تعمل الشركة لتخفيض 13% من العمالة لتصبح منظمة أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وتسعى «ميتا» من جولات تسريح العمال لتسطيح هيكلها النظامي، حيث أقصت فرقا كاملة وصفتها بأنها غير أساسية، وهى الخطوة التي لا تزال يجرى إكمالها، ويمكن أن تؤثر على آلاف العاملين.

وسرّحت شركة «ميتا» 11 ألف عامل في جولة سابقة، في أول عملية تسريح ضخمة في تاريخها، وأولى جولات تقليص الوظائف جاءت مفاجئة في نوفمبر الماضي، لكن المفاجأة تطورت بجولة تسريح أخرى.

ميتا شركة ميتا تتدفق تسريح العمال تسريح عمال شركة ميتا القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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