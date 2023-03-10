الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| الشناوى: نبحث عن تحقيق الفوز أمام صن داونز

محمد الشناوي أثناء
محمد الشناوي أثناء المؤتمر

قال محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز غدا، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق ويحقق الفوز في المباراة ويحصل على الثلاث نقاط.

وأضاف الشناوي: «نعلم أن مباراة الغد صعبة، خاصة أن التوفيق لم يحالفنا في المباراة الأولى التي أقيمت بالقاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي، لذا نبحث عن الفوز في مباراة الغد».

وأوضح كابتن الفريق أن الأهلي وصن داونز سبق أن تقابلا من قبل في مواجهات متعددة، ولهذا يجب أن تكون كافة الأجواء مهيأة لمثل هذه المباريات، لا سيما في توقيت إقامتها؛ لاستمرار تقديم الصورة الجيدة عن كرة القدم في قارة إفريقيا.

وواصل حديثه: «هناك فرق تخوض المباريات على ملاعب، ثم تختار ملاعب أخرى لاستضافة مباريات الأهلي، وتختار توقيتا لا يتناسب أحيانا مع إقامة مباريات كرة القدم».

وشدد كابتن الأهلي على أنه يتابع مباريات دوري الأبطال في نسخته الحالية، مشيرا إلى أن جميع الفرق قد دعمت صفوفها بشكل جيد، وهناك تطور مستمر في المستوى من عام إلى آخر.

وعن الإجهاد الذي تعرض له الفريق قال الشناوي إن الفريق خاض مباريات في كأس العالم، ثم مباريات محلية وإفريقية، ولكن خبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع ضغط المباريات.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد، ويأمل هو وزملاؤه في تحقيق الفوز خلال مباراة الغد، فجميع اللاعبين يعلمون أهمية دوري أبطال إفريقيا للأهلي ولجماهيره.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

الاهلى القطن الكاميروني صن دوانز محمد الشناوي المؤتمر الصحفي

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سلامًا على الشهداء

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