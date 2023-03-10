السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميًا

بيان ثلاثي مشترك مع الصين..

صدر بيان ثلاثي مشترك، اليوم الجمعة، بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين، أعلنوا فيه التوصل بين الرياض وطهران إلى اتفاق يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مؤكدًا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

نص الاتفاق بين السعودية وإيران

وكذلك، اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 17 أبريل عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 مايو عام 1998.

وجاء في نص البيان: "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما".

وتابع البيان: "التزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021/2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وأعربت الثلاث دول عن حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وصدر البيان عن كل من: على شمخاني ممثلًا لإيران، ومساعد بن محمد العيبان ممثلًا عن السعودية، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشئون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.