«تعليم الوادي الجديد» رابع الجمهورية بمسابقة الطباعة اليدوية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن حصول الطالبة ندى أيمن عمر، من مدرسة باريس الثانوية المشتركة، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الطباعة اليدوية، والتي جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التريية الفنية.

وهنأ وكيل التعليم الطالبة وجميع القائمين على العمل بهذا المركز، والذي جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معربا عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والازدهار.

كان أكد المهندس سيد عبد العزيز على مواصلة العمل بمدارس المحافظة فى تسجيل الطلاب الراغبين فى الاشتراك بأوليمبياد المحافظات الحدودية بنسخته الرابعة، والذي يجرى تنفيذه بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم و الشباب والرياضة.

ويضم الأولمبياد 12 لعبة للبنين والبنات وهي "كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية(بنين فقط)، كرة طائرة، العاب قوي، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج".