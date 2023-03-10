الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المجلس القومي للمرأة يكرم الفنانة بريت بطرس غالي لإسهاماتها الفنية العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم المجلس القومي للمرأة، الفنانة المصرية النرويجية العالمية بريت بطرس غالي خلال حفل افتتاح معرضها الفني بعنوان "هوانم" و الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وقد حضر المعرض  عدد من الوزيرات وشخصيات نسائية قيادية في  المجتمع المصري، وسفراء دول من حول العالم إلى جانب الإعلاميين والفنانين ومحبي الفن.

وأكدت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يكرم الفنانة المصرية العالمية بريت اليوم على مشوارها الطويل وأثرها على الفن  محلياً وعالمياً خلال الستين عاما الماضية، مشيرة إلى مساندة "بريت" للعديد من المعارض الفنية المصرية على مدار السنين الماضية لعرض أعمالها وأعمال فنانين شباب، ومن أجل تنمية صناعة الفن بشكل عام، مؤكدة أن مصر تزخر مصر بالمعارض الفنية بفضل فنانين كبار من ضمنهم الفنانة بريت، التي قدمت الدعم لهذه المعارض وللفنانين منذ بداياتهم الأولى. 

 من جانبها قالت بريت بطرس غالي، "فخورة بتكريمي من المجلس القومي للمرأة، طالما اعتبرت مصر موطني الأصلي "، مشيرة إلى أنها تنتمي الى مصر التي تعد أكبر مصدر إلهام لها ومصدر الأمان والحب،  مهدية هذا التكريم لكل نساء العالم وبشكل خاص إلى نساء مصر اللاتي خضن معارك طويلة من أجل الحصول على حقوقهن.

هذا ويضم المعرض سلسلة خاصة جدًا لرسومات فريدة من نوعها، عن شخصيات نسائية عظيمة من أعمال بريت، رسمتها في العشرين سنة الماضية.

الإحتفال باليوم العالمي للمرأة السفيرة منى عمر المجلس القومي للمرأة المجتمع المصري شخصيات نسائية

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