«إكسترا نيوز» تستعرض انطلاق فعاليات مبادرة «كتف فى كتف»

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" في مختلف محافظات الجمهورية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

الأكبر فى تاريخ مصر للحماية الاجتماعية

وتأتي المبادرة التي تعد الأكبر في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، استحقاقًا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر بجميع محافظات الجمهورية.

وبدأت المبادرة بالمحافظات الحدودية لتخفيف العبء على المواطنين، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.