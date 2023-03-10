يواصل صناع مسلسل “سوق الكانتو” تصوير مشاهدهم على قدم وساق، حرصا منهم على الانتهاء من معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وبدء المنافسة الرمضانية، ويبحث الجمهور عن قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 وهو ما يرصده الدستور.

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

يعرض مسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين على شاشة قناتي dmc و dmc دراما، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية بعد عرضه مباشرة على شاشة التلفزيون.

طرح برومو سوق الكانتو رمضان 2023

وكانت شركة المتحدة للخدما الإعلامية طرحت البرومو الرسمي للعمل، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليز، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

ابطال مسلسل سوق الكانتو رمضان 2023

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

احداث مسلسل سوق الكانتو رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.