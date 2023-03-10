الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات في السلام وعين شمس بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في، من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه والهواتف للاتصال بعملائه.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (1101 قرص مخدر – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالي – ميزان حساس – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

أجهزة الأمن بالقاهرة المشغولات الذهبية هواتف محمولة قسم شرطة السلام أول قسم شرطة السلام ثان كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة عين شمس

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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