ضبط 3 تجار مخدرات في السلام وعين شمس بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة في، من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه والهواتف للاتصال بعملائه.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (1101 قرص مخدر – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالي – ميزان حساس – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.