ضبط 9 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 3 قضايا، وفي مجال تهريب النقد تم ضبط قضية.

وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 2409 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 32 قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 6 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.