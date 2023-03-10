السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

نشب حريق في مصنع بلاستيك بمنطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه، عقب الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع بلاستيك في منطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى السيطرة وإخماد النيران دون خسائر بشرية أو إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة لحصر الخسائر، وبيان وجود تراخيص المصنع من عدمه وتوافر شروط الأمن والحماية المدنية.