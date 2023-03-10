الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

حريق
حريق

نشب حريق في مصنع بلاستيك بمنطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه، عقب الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع بلاستيك في منطقة مجمع مدارس عزبة رستم بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى السيطرة وإخماد النيران دون خسائر بشرية أو إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة لحصر الخسائر، وبيان وجود تراخيص المصنع من عدمه وتوافر شروط الأمن والحماية المدنية.

بمديرية أمــن القليوبية امن القليوبية المعمل الجنائي حي شرق شبرا الخيمة حريق بمصنع بلاستيك دون خسائر بشرية قوات الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية شرطة النجدة سيطرة على الحريق سيارات إطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط صفقات مخدرات بـ 4.5 مليون جنيه في الإسكندرية وسوهاج

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولي ملف التنمية الاقتصادية

«التوعية الأسرية» ندوة بمركز شباب مصر في مطروح (صور)

تنظيم داعش الإرهابى يعلن اسم قاتل حاكم ولاية بلخ فى أفغانستان

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص