الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 55 منشأة وضبط 1235 حالة إشغال متنوع بـ3 أحياء في الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار أسبوع تضمنت 3أحياء كبرى: شرق والعجمي ومركز ومدينة برج العرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن غلق 55 منشأة، والتحفظ على 1235 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 181 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ99 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

 

وشنت الإسكندرية حملات للرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين، وفق تكليفات محافظ الإسكندرية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق استهدفت ميدان باب سدره وشارع النيل والخشابين وشارع مسجد سلطان وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق استهدفت الحملة منطقة مرغم بحري حيث تم التفتيش على 2 مصنع مواد غذائية و4 صيدليات وعدد من المحال العامة وتم تحرير 18 محضر متنوع.

كما نفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين شملت الحملة شارع 25 بطوسون الحرمين، النبوي المهندس منطقة المندرة قبلي وأسفرت الحملة عن 19 محضر متنوع.
 

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غلق 55 منشأة ضبط 1235 حالة إشغال الإسكندرية الأجهزة التنفيذية شرق والعجمي ومركز ومدينة برج العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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