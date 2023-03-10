الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. جنايات بورسعيد تنظر قضية مقاومة متهمين ضباط قسم شرطة الزهور بالأسلحة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، يوم غدا السبت، واحدة من أهم القضايا التي شهدتها محافظة بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر 11 عام 2022 بدائرة قسم الزهور حيث قام كل من إيهاب نصر محمد حسن صالح، وأشرف فتحي فهيم، وبلال عادل غريب، ومحمد عوض محمد بتشكيل عصابي بغرض اتجار المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة للحشيش ونبات الحشيش بقصد الإتجار.

وقام المتهمين بالقوة بمقاومة موظفين عموم، وهم كل من: المقدم أحمد عبد الناصر والنقيب محمود سكين، لحملهما على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما الا وهو تنفيذ إذن ضبطهما وأشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنا بندقية آلية ومسدس وذخيره تستخدم للسلاح الناري والبندقية الألية والمسدس، وأحرزوا مادة مخدرة وسلاح أبيض عبارة عن سكين.

وشهد أحمد عبد الناصر عباس عوض مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور بأنه حال تنفيذه لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين الأول والثاني رفقة الشاهد الثاني أشهر المتهمين في وجههما أسلحة نارية عبارة عن بندقية الية ومسدس وسلاح أبيض وسكين، للحيلولة دون ضبط المتهمين الأول والثاني.

وتمكن من ضبطتهم وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري بندقية الية وذخيرة بعدد 10 طلقات وقطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الثاني على سلاح ناري مسدس وذخيره بعدد 6 طلقات وكميه لنبات الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الثالث على سلاح ناري مسدس وذخيره بعدد 5 طلقات، وعدد 60 قرصا لعقار الكلونازينام المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الرابع على سلاح أبيض سكين وكميه لنبات الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهم اقروا بتاليفهم لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة المضبوطة، والمبالغ المالية من حصيلتها، والهواتف المحمولة والسيارة المضبوطة لترويجها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطعة البنية المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر والاجزاء النباتية المضبوطة لنبات الحشيش المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات والـ 60 قرصا لعقار الكولونازينام المخدرم المدرج الجدول الثالث من قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن المضبوطات لأسلحة نارية كامله الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال.

محكمة جنايات بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس قسم الزهور الحشيش البندقية الآلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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