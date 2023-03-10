الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 10-3-2023.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن اليوم سنشهد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، مقارنة بـ24 درجة بالأمس، بحيث تستمر ارتفاعات درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أن مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا بالمرتفع الجوي ستساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإنه في فترات النهار سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء شمال الصعيد، وأجواء دافئة على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

«الأرصاد»: الشتاء لم ينتهِ والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم تأتِ بعد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينتهِ، لكنه سينتهي في 20 مارس ويبدأ فصل الربيع بعد ذلك، والذي يتسم نصفه الأول ببعض سمات الشتاء، وبالتالي، فإن وقت الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم يأتِ بعد.

الأرصاد الطقس حالة الطقس طقس اليوم طقس الجمعة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الدكتورة منار غانم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العدس بـ48 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

المجتمعات العمرانية تمنح مُهلة دون مقابل لأصحاب قطع الأراضى السكنية لاستكمال تنفيذ البناء

الإحصاء: مصر تستورد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار خلال 11 شهرًا

«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

إخماد حريق هائل نشب فى «تنك» مركب صيد بدمياط

أكرهها.. محمد صلاح يكشف كواليس اختياره مسددًا أول لركلات الجزاء فى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص