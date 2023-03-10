«الأرصاد»: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 10-3-2023.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن اليوم سنشهد ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، مقارنة بـ24 درجة بالأمس، بحيث تستمر ارتفاعات درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أن مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا بالمرتفع الجوي ستساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإنه في فترات النهار سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء شمال الصعيد، وأجواء دافئة على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

«الأرصاد»: الشتاء لم ينتهِ والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم تأتِ بعد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينتهِ، لكنه سينتهي في 20 مارس ويبدأ فصل الربيع بعد ذلك، والذي يتسم نصفه الأول ببعض سمات الشتاء، وبالتالي، فإن وقت الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم يأتِ بعد.