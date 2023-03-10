الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: مقتل 7 وإصابة 25 فى إطلاق نار بهامبورج

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

ندد المستشار الألماني أولاف شولتز بارتكاب "عمل عنيف وحشي" بعد إطلاق نار خلف ما لا يقل عن سبعة قتلى وعشرات الجرحى في مركز شهود يهوه في هامبورج ليلة الخميس. 

وقالت الشرطة إنه يعتقد أن المسلح قتل وأن الدافع لم يتضح بعد.

وقال شولز إن أفكاره كانت مع الضحايا، بينما قالت جماعة شهود يهوه في ألمانيا إن أفرادها استُهدفوا في "هجوم مروع".

وذكرت صحيفة بيلد أن سبعة قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح ثمانية منهم خطيرة. ولم يتضح ما إذا كان المهاجم مشمولًا في عدد القتلى. وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة لكنها امتنعت عن تحديد عدد القتلى، حسبما ذكرت رويترز.

وبعد فترة وجيزة من الهجوم، الذي بدأ في حوالي الساعة 9 مساءً يوم الخميس، قال متحدث باسم الشرطة "ليس لدينا مؤشرات على هروب أحد الجناة". في وقت لاحق، قالت الشرطة إنها عثرت في المركز على "شخص هامد.. نعتقد أنه قد يكون مرتكب الجريمة"، لكن التحقيقات جارية.

وقال شاهد لم يذكر اسمه إنه سمع إطلاق نار. وقال لوسائل إعلام محلية: "كانت هناك 12 طلقة متواصلة.. ثم رأينا كيف نُقل الناس في أكياس سوداء".

قالت شاهدة تبلغ من العمر 23 عامًا تدعى لارا باوخ إنها سمعت "حوالي أربع فترات إطلاق نار. خلال هذه الفترات، تم إطلاق عدة طلقات دائمًا، بفارق ما يقرب من 20 ثانية إلى دقيقة واحدة".

نظرت من النافذة "ورأت شخصًا يركض بشكل محموم من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول عند شهود يهوه".

تعرضت ألمانيا للعديد من عمليات إطلاق النار الجماعية في السنوات الأخيرة. في فبراير 2020، قتل يميني متطرف عشرة أشخاص وأصاب خمسة آخرين في مدينة هاناو بوسط ألمانيا. وفي عام 2019، قُتل شخصان بعد أن حاول أحد النازيين الجدد اقتحام كنيس يهودي في هاله في يوم عيد الغفران اليهودي.

المستشار الألماني أولاف شولتز إطلاق نار هامبورج المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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