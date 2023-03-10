الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الإسكندرية»: 65 ألف طالب شارك بمجموعات الدعم على مستوى المحافظة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مجموعات الدعم بالمدارس تحظى بإقبال كبير من الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المشاركين في مجموعات الدعم بلغ 65 ألف طالب مشارك في المجموعات على مستوى مدارس محافظة الإسكندرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ « الدستور» أن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب، ورضا من أولياء الأمور، وذلك لمراعاة الجانب الاقتصادي، حيث يتم في كل مكان تحديد مجموعة الدعم بناءً على الحالة الاقتصادية لكل منطقة مع إعفاء أبناء الشهداء والمصابين، وأسر تكافل وكرامة، و50٪ تخفيض لأبناء العاملين في التربية والتعليم.

- المجموعات انطلقت لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني


وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية أن مجموعات الدعم انطلقت بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني، وتم تجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

ولفت أن جميع المُعلمين المشهورين على مستوى محافظة الإسكندرية بدأوا العمل في مجموعات الدعم، وتم توفير مدرجات وأماكن كبيرة لممارسة عملهم، فضلا  عن مراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.

- توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي

 وأشار إلى أن الهدف من مجموعات الدعم هو توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، وربط الطالب بالمدرسة بحيث يكون متواجد في المدرسة، مشيرًا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل أنشطة للطلاب أيضا بالمدارس من ممارسة ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة، والكرة الطائرة وغيرها من الرياضات، لتكون المدرسة مكان للتعليم وممارسة الأنشطة أيضا.

فيما أكد مدير مديرية التربية والتعليم على استمرار العمل على غلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

تعليم الإسكندرية 65 ألف طالب مشارك الإسكندرية مجموعات الدعم إعفاء أبناء الشهداء والمصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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