الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بقداس إلهي.. الكنيسة تحتفل بعيد الصليب 19 مارس

عيد الصليب
عيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 19 مارس 2023 بعيد تذكار ظهور الصليب المقدس، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إتمام صلوات قداس عيد الصليب 2023 بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات ومقر مطرانياتهم المختلفة.

 أحد الأعياد السيدية الكبرى لدى الكنيسة الأرثوذكسية 

يُعد عيد الصليب 2021 أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية، بالإضافة إلى أهمية هذا العيد في العقيدة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

- يصلي بالطقس الشعانيني

ولا يصوم الأقباط أثناء الأحتفال بعيد الصليب المقدس، انقطاعيًا نظرًا لأنه عيد سيدي كبير في العقيدة المسيحية.

وتصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطقس الشعانيني خلال احتفالاتها بـ عيد الصليب 2023، ويعامل معاملة الأعياد السيدية في حالة وقوعه يومي الأربعاء والجمعة.

أما في القدس يتوافد مواكب البطاركة والمطارنة  إلى كنيسة القيامة المقدسة، للاحتفال بعيد الصليب 2023.

ويقول الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق الراحل في كتابه «الاحتفال بظهور الصليب»، أنه تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بظهور الصليب المجيد مرتين في العام، وهما الأول في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 م.، على يد الملكة البارة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير.

أما الاحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب في اليوم العاشر من برمهات وكان على يد الإمبراطور هرقل في 628 م. وذلك أنه لما ارتد الفرس منهزمين من مصر إلى بلادهم أمام هرقل حدث أنه عند مرورهم على بيت المقدس دخل أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التي شيدتها الملكة هيلانة».

- نقل جزء منه إلى روما

وفي القرن السابع الميلادي نقل جزء من الصليب المقدس إلى روما وتم وضعه في كنيسة المخلص بروما، ويوجد حالياً جزء منها في مصر في كنيسة القديس سيدهم بشاى بدمياط.

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سلامًا على الشهداء

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