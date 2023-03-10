الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

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مجلة أمريكية: عمليات التنقيب الجارية فى معبد دندرة ستضيف الكثير إلى تاريخ مصر

معبد دندرة
معبد دندرة

وصفت مجلة سميثسونيان الأمريكية العلمية اكتشاف تمثال أبو الهول المبتسم في مصر، بأنه اكتشاف رائع وعمليات التنقيب الجارية في معبد دندرة ستضيف الكثير إلى تاريخ الحضارة المصرية في العصرين اليوناني والروماني.

 

قال التقرير، اكتشف علماء الآثار تمثالاً صغيراً لأبي الهول من العصر الروماني، حيث تم العثور على القطعة المصنوعة من الحجر الجيري خلال أعمال التنقيب في معبد دندرة الواقع بجوار نهر النيل في محافظة قنا، ويعتقد الخبراء أنه قد يكون تصويرًا لكلوديوس ، الإمبراطور الروماني الذي حكم من 41 إلى 54 م.

 

وسيطرت الإمبراطورية الرومانية على مصر القديمة لأكثر من 600 عام ، من 30 قبل الميلاد. إلى حوالي ٦٤٢ بعد الميلاد، لم يزر العديد من الأباطرة الرومان - بمن فيهم كلوديوس - في الواقع.

 

اوضح التقرير أنه غالبًا ما كانت تماثيل أبي الهول في مصر القديمة تمثل الملوك أو القوة. التمثال المكتشف حديثًا له "ملامح ملكية" و "ابتسامة خفيفة" مكتملة بغمازين، كما قال قائد الحفريات ممدوح الدماطي، عالم الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، كما أنه يلاحظ بقايا اللونين الأحمر والأصفر على وجه أبو الهول.

 

وفي الموقع ذاته اكتشف الباحثون لأول مرة ضريحًا من الحجر الجيري بمستويين وأرضية شديدة الانحدار، في الداخل وجدوا حوضًا لتخزين المياه مصنوعًا من الطوب الأحمر.

 

وقالت وزارة السياحة والآثار إنهم عثروا على تمثال أبو الهول أثناء قيامهم بتنظيف الحوض بعناية، وأسفل تمثال أبو الهول كان لوحًا حجريًا مغطى بالكتابة الهيروغليفية والنصوص ، على الرغم من عدم وجود ترجمات.

الإمبراطورية الرومانية ابو الهول أعمال التنقيب الإمبراطور الروماني الحضارة المصرية الحجر الجيري

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وائل لطفي

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