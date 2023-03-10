روان على: سعيدة لإتاحة «الدوم» الفرصة لى لزيارة «إكسترا نيوز»

عبرت المتسابقة روان علي، فئة التقديم ببرنامج "الدوم"، عن سعادتها الكبيرة لإتاحة البرنامج الفرصة لها وزيارة قناة "إكسترا نيوز"، من مدينة الإنتاج الإعلامي وتحقيق حلمها بأن تكون مذيعة وتقدم موجزًا إخباريًا من على "ديسك الأخبار".

وعرض برنامج "الدوم"، موجز إخباري لروان علي، من داخل قناة إكسترا نيوز للمرة الأولى لها.

تعليق لجنة التحكيم على أدائها

وقال الإعلامي محمد عبدالرحمن، في تعليقه على أداء المتسابقة، قائلًا: "وجهك وجه قارئة نشرة".

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ: "لديك صوت جميل ومبسوط اليوم لرؤيتك على الشاشة الاخبارية ملائمة لك، و لديك طاقة وبهجة تدخل قلوب المشاهدين".

فيما علقت الإعلامية ريهام السهلي على أداء المتسابقة قائلة: "لديك طلة وصوت حلو وأداء جيد، ولديك مشكلة في العربي ولكن يشفع لك أدائك الجيد".