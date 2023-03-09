الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«الحرية المصرى»: الاحتفال بـ «يوم الشهيد» تأكيد على تقدير مصر لتضحيات أبنائها

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

وجه حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بـ" يوم الشهيد" الذى يوافق 9 مارس من كل عام.

رئيس حزب " الحرية المصرى": الاحتفال بـ" يوم الشهيد" تأكيد على أن مصر لن تنسى تضحيات شهداء الوطن

وقال رئيس الحزب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاحتفال بـ"يوم الشهيد" كل عام بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء، بمثابة تأكيدا على أن مصر لا تنسى تضحيات أبنائها الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشاد رئيس الحزب، بتكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء، ووعده لهم بتخصيص يوم للاحتفال فى سيناء بـ" يوم الشهيد"، وأنهم سيفخرون بأن أبناء الوطن قدموا أرواحهم من أجل هذا البلد، مؤكدا أن سيرة الشهداء ستظل  خالدة فى قلوب المصريين، ونبراسا يضيئ الطريق للأجيال الجديدة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص فى الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة على طمأنة الشعب المصرى بتأكيده أن الدولة المصرية بخير وسلام وأمان وأن اليوم أفضل من الأمس، وأنه لولا دماء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين لما تحققت التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد.

حزب الحرية المصري الدكتور ممدوح محمد محمود السيسي محمد زكي وزير الدفاع

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سلامًا على الشهداء

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