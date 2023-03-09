الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

النصر لـ«اتحاد جدة».. طارق حامد يهزم كريستيانو وينتزع صدارة الدوري السعودي

النصر واتحاد جدة
النصر واتحاد جدة

انتزع فريق اتحاد جدة صدارة دوري "روشن" السعودي عقب الفوز على النصر بهدف دون رد في الجولة 20 من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة بأكملها، فيما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم النصر.

ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعدما استلم الكرة ليخترق دفاع المصر بسهولة ويضع الكرة في الشباك.

وأنقذ مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد فرصة التعادل للنصر في الوقت القاتل بعد تسديدة سامي النجعي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

اتحاد جدة السعودي النصر السعودي الدوري السعودي طارق حامد احمد حجازى كريستيانو رونالدو

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سلامًا على الشهداء

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