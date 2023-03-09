أرسنال يتعادل مع سبورتنج لشبونة بذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي

تعادل فريق أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، مع مضيفه سبورتنج لشبونة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدفين لكل منهما.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا وهددا المرمى بأكثر من فرصة.



وضغط لاعبو أرسنال من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وسجل ويليام صاليبا هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 22.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق سبورتنج لشبونة لتسجيل هدف التعادل، وسجله إيناسيو في الدقيقة 34.



وسدد لاعبو أرسنال 3 كرات على المرمى من 6 محاولات في الشوط الأول، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لفريق سبورتنج لشبونة.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق سبورتنج لشبونة.



وواصل أرسنال استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، كما استمر الأداء الهجومي والضغط من كلا الفريقين لهز الشباك.

وسجل باولينيو، هدف التقدم لفريق سبورتنج لشبونة في الدقيقة 55.

وضغط لاعبو أرسنال عقب تلقيهم الهدف الثاني على دفاعات لشبونة من أجل تسجيل هدف التعادل، وسجله موريتا، لاعب لشبونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 62.

وتبادل كلا الفريقين الهجمات على المرمى في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف الفوز.

وسدد لاعبو أرسنال 6 كرات على المرمى من13 محاولة، فيما خرجت 4 تسديدات من الملعب واعترض الدفاع 3، مقابل 6 تسديدات من 9 محاولات لفريق سبورتنج لشبونة، وخرجت 3 تسديدات من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لفريق سبورتنج لشبونة.