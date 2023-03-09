محافظ كفر الشيخ: 21 مدرسة تحصل على شهادة من هيئة «الجودة والاعتماد»

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، حصول 21 مدرسة بالمحافظة، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى 32 مدرسة سابقة.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إلى أن 64 مدرسة أخرى تقدمت للحصول على الاعتماد خلال خطة 2022 /2023، وتم زيارتها من لجان المراجعة الخارجية بالهيئة القومية، وفي انتظار صدور قرارات الاعتماد لها بإشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وأحمد بسيوني عبيد مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

من جانبه، أوضح محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، وهي إدارة شرق كفر الشيخ 24 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدي غازي 5 مدارس، وإدارة الرياض 27 مدرسة، وإدارة قلين 38 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 57 مدرسة، وإدارة دسوق 17 مدرسة، وإدارة فوه 10 مدارس، وإدارة مطوبس 12 مدرسة، وإدارة بيلا 20 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 20 مدرسة، وإدارة برج البرلس 6 مدارس، إضافة إلى 44 مدرسة تم زيارتها في عام 2021 /2022، وفي انتظار قرار الاعتماد، و36 مدرسة تم زيارتها خلال العام الدراسي 2022/ 2023، وفي انتظار قرار الاعتماد، و28 مدرسة تقدمت وفي انتظار زيارة المراجعة الخارجية.

يذكر أن الهدف من الجودة تحسين جودة الأداء المدرسي والظهور بأعلى مستوى، والعمل على تطوير أساليب التعليم، والحرص على بناء العلاقات الإنسانية والعمل على تعزيزها، وإتباع أسلوب التحفيز في التميز والإبداع، والارتقاء بمستوى العاملين، وتحسين بيئة العمل بشكل يتناسب مع التقدم العلمي الموجود في الوقت الحالي، والعمل على زيادة روح الولاء في العمل داخل المدرسة، والتشجيع على القيام والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدرسة، وتهيئة المناخ المناسب للعمل والثقافة التنظيمية والتعليمية في المدرسة، والتعليم والتدريب المستمر لكل الأفراد في داخل المؤسسات التعليمية.