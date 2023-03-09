نائب محافظ بورسعيد يستقبل لجنة «الشباب» لمتابعة أعمال الاستاد

استقبل المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد لجنة وزارة الشباب والرياضة برئاسة د.أشرف الدمرداش رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية والشبابية، لمتابعة العمل بالاستاد الرياضي الجديد.

حيث تم استعراض اخر التطورات الجارية بالاستاد و الموقف التنفيذي للأعمال و اشار نائب المحافظ الى أنه تم بدء أعمال الحفر بموقع الاستاد الاسبوع الماضي، موضحا أن محافظ بورسعيد يتابع مراحل تفاصيل بناء الاستاد و يعمل على تذليل اي عقبات أولا بأول و أن هناك توجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بضرورة تنفيذ المشروع و فقا للجدول الزمني له،

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور إيهاب الابياري، مدير عام الانشاءات الرياضية و الدكتورة داليا رضا مدير عام الادارة الهندسية و المهندس ممدوح على و المهندسة شيماء عبدالغفار والمهندسة اسماء حنفي و المهندس المهندس تامر الصعيدي ومحمد حسن وعلاء محمود ومحمود ابراهيم بالادارة العامة للانشاءات الرياضية وعبدالفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتور فريد محرم المستشار المالي والاقتصادي لمحافظ بورسعيد و المهندس عماد البرشة مدير عام مديرية اسكان بورسعيد و اللواء محمد التايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة و الإعلام.

المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد