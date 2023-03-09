بدء صالون «التنسيقية» حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالون سياسي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها ما هي وثيقة ملكية الدولة ولماذا تم إصدارها وما هي أهميتها، وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

علي جانب آخر، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة استماع لعدد من الأطباء النفسيين، حول التشريعات الخاصة بالصحة النفسية والإدمان، بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك ضمن مبادرة "البناء المتعدد"، التي أطلقتها التنسيقية بهدف مناقشة القضايا المجتمعية.

وقال الدكتور ناصر لوزا، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم، إن القانون رقم 210 لسنة 2020، والخاص برعاية المريض النفسي، في حاجة إلى تعديل.

واقترح لوزا، تعديل المواد رقم 6 و9 و27 و28 و30، مع حذف الباب الرابع مكرر، من القانون المشار إليه، والخاص بتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.

وأكد لوزا، على أن هذه التعديلات من القانون، الغرض منها إعادة دور المجلس القومي للصحة النفسية.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، إن هناك حاجة لتشريع 3 قوانين، متعلقة ببيوت الضيافة للمتعافين من الإدمان وبيوت الضيافة للمتعافين من المرض النفسي أو الاضطراب النفسي، ومراكز علاج أعراض الانسحاب.