مصرع 3 أشخاص فى انهيار منجم على عمق 900 متر بإسبانيا

أعلن زعيم إقليم كاتالونيا الإسباني بيري أراغونيس، مقتل ثلاثة أشخاص علقوا على عمق 900 متر في منجم للبوتاس بعد انهيار وقع الخميس.

وقال للصحفيين خارج منجم كاباناسيس في سوريا، على بعد 75 كيلومترا شمال غرب برشلونة "يمكننا للأسف تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون في المنجم ونتوجه بتعازينا إلى عائلاتهم".

أفاد عناصر إنقاذ بأن الأشخاص الثلاثة علقوا بعدما انهار جزء من المنجم قبل الساعة التاسعة صباحا (08,00 ت غ) بقليل.

وبعد ساعات، بدا أن وفاتهم تأكدت عبر تغريدة لأراغونيس حذفت بعد دقائق.

وذكرت عدة وسائل إعلامية محلية ووطنية في وقت سابق بأنهم قضوا في الانهيار، نقلا عن مصدر في أجهزة الإنقاذ.

لكن الشرطة أكدت حينذاك بأنه لا يمكن تأكيد وفاتهم إلا إذا وصل إليهم طبيب وأُبلغت عائلاتهم بالأمر.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في الموقع بعد وقت قصير من وقوع الحادث، لم يؤكد وزير داخلية الإقليم خوان إغناسي إيلينا وفاتهم لكنه قال إن "المعلومات التي لدينا تجعلنا نخشى الأسوأ".

وذكرت الشرطة بأنها أرسلت أخصائيين في عمليات الإنقاذ في الجبال وتحت الأرض إلى جانب وحدة كلاب إلى المنجم فيما أرسلت أجهزة الطوارئ مروحيتين طبيتين وفريقا من الأخصائيين النفسيين.

وأكد مسؤولون بأن منجم كاباناسيس المملوك لشركة "آي سي إل إيبيريا"، الذراع الإسبانية لمجموعة "آي سي إل" الإسرائيلية المتخصصة بالأسمدة والمواد الكيميائية اجتاز بنجاح مؤخرا عملية تفتيش مرتبطة بتدابير السلامة.

لقي عاملان حتفهما في ديسمبر 2013 إثر انهيار في المنجم ذاته، وفق ما ذكر الإعلام في كاتالونيا حينذاك نقلا عن بيان رسمي.

ووقع آخر حادث كبير في منجم في إسبانيا قبل ذلك بشهرين عندما قتل ستة أشخاص وأصيب خمسة بجروح بعد تسرب للغاز في منجم للفحم في شمال غرب البلاد.