الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يشيد بالدور المهم لهيئة مكتب «COP27» لدعم رئاسة مصر للمؤتمر

وزير الخارجية
وزير الخارجية

ترأس سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً لهيئة مكتب الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي. 

وشارك في الاجتماع كل من أعضاء هيئة المكتب والسكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية وممثلي فريق الرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة للمؤتمر COP28.

خطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ

وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إلى أن شكري أشاد خلال الاجتماع بالدور المهم الذي اضطلعت به هيئة المكتب خلال أعمال COP27 لدعم الرئاسة المصرية للمؤتمر على نحو ساهم في خروجه بالنتائج المنشودة، معرباً عن ثقته في مواصلة هيئة المكتب تقديم الدعم خلال الفترة المقبلة؛ للبناء على نتائج مؤتمر شرم الشيخ.

واستعرض شكري أبرز ما تحقق خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ من نجاحات، حيث شهد أكبر عدد من المشاركين في أي دورة من دورات مؤتمر المناخ، وساهم في الإبقاء على عمل المناخ كأحد الموضوعات ذات الأولوية على الساحة الدولية.

ونوه وزير الخارجية بخطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي أقرها المؤتمر، بجانب اعتماد برنامج عمل تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإطلاق خطة لتحقيق الانتقال العادل للطاقة، والتطرق لقضايا المياه والأنظمة الزراعية ضمن مخرجات المؤتمر، فضلاً عن إقرار صندوق تمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ للمرة الأولى في تاريخ عمل المناخ الدولي.

من جانبهم، أشاد المشاركون بنتائج مؤتمر شرم الشيخ التي تعزز عمل المناخ على شتى الأصعدة، مؤكدين الالتزام بمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة؛ للحفاظ على ما تولد خلال مؤتمر COP27 من زخم في مجال العمل المناخي.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية للدورة المقبلة للمؤتمر COP28، حيث تم استعراض الإعداد اللوجيستي الجارى لعقد الدورة القادمة في الإمارات، بجانب رؤية الرئاسة الإماراتية المقبلة لسبل البناء على ما تحقق من نجاحات في مؤتمر شرم الشيخ على نحو يسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، مع الإشارة للتنسيق المتميز القائم في هذا الصدد بين فريقي الرئاسة المصرية لـ COP27 والرئاسة الإماراتية المقبلة لـ COP28.

وتم التطرق للتحضير للاجتماعات المقبلة للجهازين الفرعيين المنبثقين عن الاتفاقية الإطارية والمعنيين بتنفيذ تعهدات المناخ وتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، والمقرر عقد اجتماعاتهما خلال شهر يونيو المقبل بمدينة بون الألمانية.

ويعد الاجتماع هو الأول لهيئة مكتب المؤتمر خلال العام الحالي، فيما أوضح السفير أبوزيد أن الهيئة تعني بالأساس تقديم الدعم والمشورة لرئيس المؤتمر، وتمثل حلقة الوصل بينه وبين الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية من مختلف المجموعات الجغرافية.

وأضاف أن هيئة المكتب تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي يتم انتخابها كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة، والتي تتمثل في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول الغربية وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، فضلاً عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.

الخارجية المناخ COP27 سامح شكري الرئاسة المصرية

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وائل لطفي

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