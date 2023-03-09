«سلخانة تعذيب بحجة العلاج».. كواليس تحرير 300 مدمن من داخل مصحة بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لتحرير 300 مدمن من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس، والتي يديرها 4 أشخاص بينهم 2 مسجلون خطر ويتولون بمعاونة آخرين تعذيب نزلاء المصحة بحجة علاجهم من الإدمان والسيطرة عليهم.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهمين وطلبت استدعاء عدد من النزلاء لسماع أقوالهم بعدما ناقشتهم أجهزة الأمن وقالوا في محضر الشرطة أنهم يتعرضون للتعذيب من قبل المسئولين عن المصحة، حيث يتم تكبيلهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب المبرح بعد إيداعهم تلك المصحة عنوة من قبل أهاليهم.

وأشارت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم- دون استشارة طبية- وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود 300 شخص بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية"- 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين- 2 سجل دفتري دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز- دفتر تحصيل نقدية- مجموعة من الحبال تستخدم في التكبيل.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها "إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص- مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية- عدم وجود تجهيزات طبية- عدم توفير وسائل السلامة الصحية" وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.