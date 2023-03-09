الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الشهيد هاني علوان.. بطل أبناء مينا القمح بالشرقية

الشهيد هاني علوان
الشهيد هاني علوان

بدماء الشهداء ارتوت أرض الوطن، وهم من سهلوا لنا العيش في حياة مليئة بالرفاهية والامان، فدماء الشهداء كانت هي الطريق الذي عبرنا عليه من الحرب إلى الامن والامان والسلم والاستقرار الذي ينعم به كل فرد يعيش على أرض مصر، وكل يوم يسطر التاريخ أسماء شهداء الذين ضحوا للقضاء على الإرهاب والتي لم تكن هجماته أقل وطأة من الحروب الأخرى. 

من بين أسماء تلك الشهداء، اسم الشهيد الرقيب هاني عبد الرحمن علوان، وينحدر أصوله لمحافظة الشرقية، وبالتحديد يكون الشهيد ابن من أبناء قرية القبة التابع لمركز مينا القمح، أحب الجيش وأن يكون ضمن أفراد الجيش، لذا التحق بالكلية الحربية. 

أصيب الشهيد الرقيب هاني عبد الرحمن علوان للمرة الأولى في شمال سيناء، إلا أنه خرج منها بإصابات طفيفة، وطلبت منه والدته آنذاك أن يبتعد عن سيناء ويكفي هذا، إلا أنه رد قائلًا: "انا راجل وسط رجالة ومصر تستحق إني أضحي بروحي".

في الإجازة الأخيرة له وقبل الذهاب لعمله كما اعتاد، استقيظ لصلاة الفجر، ومن ثم ذهب لزوجته كان حامل للمسك الذي سيُغتسل به وقد أحضره من مكة المكرمة بشكل مستمر إلا أن هذه المرة ترك لزوجته ووصاها بأن يُغسل به، وذهب لعمله، وبالفعل "علوان" أصيب في الـ4 من شهر فبراير وبعد نقله لمستشفي الحلمية استشهد في الـ 5 من الشهر نفسه.

مصر تحتفل اليوم الخميس 9 مارس

يُجدر الإشارة إلى أن مصر تحتفل  اليوم الخميس 9 مارس، بالذكرى الـ54 ليوم الشهيد، حيث تم اختيار يوم 9 مارس ليوم الشهيد، تخليدًا لذكرى وفاة فريق أول عبدالمنعم رياض، والذي ظل حتى رحيله نموذجًا للقيادة بالقوات المسلحة.

هاني علوان بطل القمح مينا القمح بطل أبناء مينا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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