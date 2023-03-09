وزير الدفاع الأمريكى: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى»

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معربًا عن قلق الإدارة الأمريكية من أنشطة إيران التي تسعى لزعزعة الاستقرار، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، فقد التقى وزير الدفاع لويد جيه أوستن، أمس الأربعاء، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة.

وقدم “لوستن” تحديثات عن الحرب العدوانية الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، وعواقبها على الاقتصاد العالمي والتهديد الذي يشكله هذا الصراع على النظام الدولي القائم على القواعد.

وسلط الوزير الضوء على تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي سببتها حرب روسيا الوحشية وغير المبررة.