الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الخلافات الزوجية السبب».. عامل يقتل زوجته بمنطقة الهرم والنيابة تأمر بضبطه

جريدة الدستور

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان سيدة أقدم زوجها "عامل" على إنهاء حياتها خنقا بسبب خلافات زوجية وأسرية داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم تمهيدًا لاستجوابه.

كان المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار حز بالرقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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