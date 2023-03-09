تأجيل دعوى بطلان تحويل «استراحة المحامين» لقاعة محكمة بمجلس الدولة لـ28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي خالد فؤاد علام، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد لجلسة 28 مايو المقبل.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائياً أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعي الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر رئيس مجلس الدولة في وقت سابق، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.

