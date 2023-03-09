عادل إمام يتصدر التريند بسبب أغنية ممنوعة من العرض

تصدر اسم الفنان عادل إمام التريند خلال الساعات الماضية بعد أن وقف عن الظهور منذ فترة طويلة، حيث كانت حالته الصحية أو خبر اعتزاله سببًا في ظهوره بالأعلى بحثًا باستمرار، ولكن اختلف الأمر هذه المرة.

تصدر عادل إمام التريند بسبب ظهوره بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني أغنية للفنان أحمد عدوية رفضتها النقابة، وكان ظهر الفنان الكبير عادل إمام بإحدى المناسبات الفنية التي كان قد حضرها مع عدد كبير من نجوم الفن الآخرين.

وقال عادل إمام خلال صعوده على المسرح، وأوضح قصة أغنية ممنوعة من الطرح للفنان أحمد عدوية، مؤكدًا أن عدوية كان حزيناً لمنع الرقابة إحدى أغنياته، وقال: "مرة كنت في الاستوديو، وكان أحمد عدوية الفنان الكبير موجود، لأنه كان مفروض يعمل غنوة في الفيلم الجديد اللي بعمله، فلقيته زعلان متضايق قولت له مالك زعلان ليه يا أحمد؟ قال عشان كنت عامل أغنية والرقابة موافقتش"، وقدم جملة منها ثم علق: "مش فاهم ليه الرقابة منعتها".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل امام السينمائية فيلم "زهايمر" الذي قدمه عام 2010 وحقق نجاحًا جماهيرًا كبيرًا، وكان العمل قد ضم عددا كبيرا من نجوم الفن، فكان بطولة عادل إمام، وفتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، أحمد راتب، لطفي لبيب، إسعاد يونس، سعيد صالح، يوسف عيد، وغيرهم من نجوم الفن، والأغنية من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

كما قدم آخر أعماله التليفزيونية مسلسل فلانتينو" عام 2020، والذي دارت أحداثه حول رب أسرة يجسد شخصيته الفنان عادل إمام لديه 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته دلال عبدالعزيز مجموعة مدارس دولية، ثم يتزوج من فتاة شابة تصغره بأعوام وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى.