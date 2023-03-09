«حرب الشائعات والحفاظ على الهوية المصرية» ندوة بآداب المنيا

نحو مجتمع طلابي فعال ومتطور يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبرعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، نظمت أسرة طلاب «من أجل مصر» ندوة تثقيفية جديدة ضمن ندواتها التي تستهدف جميع كليات الجامعة بكلية الآداب بعنوان "المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وحرب الشائعات وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية"؛ لمناقشة عدد من قضايا المجتمع الهامة التي تمس الشباب.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور حسام عبدالرحيم المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور علاء حمزاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب محمد أنور رئيس قسم الإعلام، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات والأسر، د. طارق زغلول مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تناولت الدكتورة رحاب سراج الأستاذ بقسم الإعلام ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور خلال الندوة، أبرزها كان حول وسائل التواصل الاجتماعي كبيئة حاضنة للشائعات، وتعريف الشائعات، وتأثيرها في أوقات الأزمات، ومصادر تلك الشائعات، وأنواعها، وعوامل، ومراحل انتشارها، وتأثير الشائعات على الأمن الوطني، وكيفية تحصين أنفسنا من الشائعات، ومصادر المعلومات الدقيقة والخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب مجهودات الدولة واستراتيجيها في تعزيز الهوية.

من ناحية أخرى وافق الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، على صرف مكافأة تشجيعية 500 جنيه للعاملين بجامعة المنيا بنظام الأجر اليومي بالقطاع التعليمي، تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، بما ساهم في إنجاح العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، وحثهم على بذل المزيد من المجهودات في خدمة الجامعة.

وأكد فرحات أن الجامعة تحرص على دعم جميع العاملين بها، وتقدير مجهوداتهم وما يبذلونه من جهد في خدمتها، وذلك انطلاقًا من الخطى الثابتة التي تنتهجها القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حزم البرامج الاجتماعية؛ لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية الأسرة.

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