الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وعد الخلاص من الإرهاب يتحقق.. أهالى شهداء يروون سيرة الأبطال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، عرض الكثير والكثير من قصص وأمجاد أبناء القوات المسلحة، في حربهم علي الإرهاب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وروى أهالي الشهداء بطولات أبنائهم، وما شعروا به من ألم الفراق عقب الشهادة، وشعورهم بالفخر والرضا بالمكتوب، مؤكدين أن الشهيد يعيش ويظل دائمًا داخل القلوب.

وقالت والدة أحد الشهداء: "إنه شرف لنا وكرم من عند ربنا أن كرمنا بالشهادة، وفخر لي أن يكون لدى شهيدان وأنا على أتم الاستعداد للشهادة دفاعًا عن الوطن ولكي يعيش الشعب في أمن واستقرار بفضل الله- سبحانه وتعالى- والقوات المسلحة، وأنتم سند لنا بعد الله"، مضيفة: "الحمد لله إن بلدنا في استقرار ولم نهجر منازلنا".

وأضافت إحدى المكرمات: قدمت شهيدين وأنا مستعدة للشهادة.. شرف لينا.. وده كرم من عند ربنا إنه كرمنا بالشهادة.. الدنيا مش مستاهلة.. أهم حاجة ولادنا نالوا الشهادة وكرمونا في الدنيا وفي الآخر.

وقال والد الرائد الشهيد أحمد بهجت، إن سعادته اليوم كبيرة للغاية بعد تكريم ابنه بعد تطهير سيناء من الإرهاب، متابعًا: النهارده سعادتي كبيرة إنه اتكرم، ابني قالها إن سيناء هتتطهر في سنة واحدة.

وكشفت إحدي الأمهات أن نجلها جاء لها في رؤية وقال لها: "هبعتلك هدية عيد الأم، وحاجة في التليفزيون أنا مفهمتهاش وقتها، ولما اتصلوا عليا عشان يبلغوني إن ليا تكريم في يوم الشهيد فهمت الرؤيا.. أنا النهارده بحيي كل أم شهيد وأقولها كل سنة وانتي طيبة".

وتابعت أنها على يقين أن نجلها يراها اليوم، ولذلك قررت أن ترسل له رسالة، مضيفة: "يا ابني يا حبيبي يا نور عيني هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتهالي وعمر ما يتهدالي هدية زي دي شكرًا للرئيس".

كما أعربت إحدى الأمهات، عن فخرها بالشهادة التي نالها أبناؤها، قائلة: "من ساعة ما اتخرج من 2011 لحد ما استشهد وهو في سيناء من العيد الصغير لحد قبل العيد الكبير لحظة الاستشهاد، والله ماشفتوا حوالي شهرين بالظبط ولا كنت أعرف عنه أي حاجة قلبي كان وجعني بس بقيت أدعيله”.
 

الرئيس السيسي الرئيس السيسي مصر الشهيد

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