الأزمة لم تنتهي.. الزمالك يخاطب فيفا بسبب بند الـ18% في عقوبة كهربا

خاطب مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن موقف قضية كهربا بعد صدور قرار من قبل لجنة الانضباط بتعديل بند الفائدة على الغرامات إلى 18% بدلًا من 5%.

وطلب مسؤولو الزمالك من “فيفا” توضيح الموقف بشأن محمود عبد المنعم كهربا، وهل يحق للزمالك الحصول على قيمة الغرامة بعد الزيادة من عدمه.

وسبق وحصل الزمالك على حكم بالحصول على ما يقترب من مليوني و٤٠٠ ألف دولار من كهربا قبل أن يستأنف الأخير.

وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية بشأن لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى واتخاذها قرارا بشأن واقعة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال مباراة القمة في الدورى الممتاز أمام الزمالك، والتى كانت أثناء احتفاله مع جماهير القلعة الحمراء عقب المباراة.

وكان كهربا قد احتفل مع جماهير الأهلى عقب مباراة القمة في الدور الأول وهتف مع الجماهير هتافات اعتبرها مسؤولو الزمالك تجاوزا في حق القلعة البيضاء وبها ألفاظ خادشة للحياء، وبناء عليه تقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب.

وقال مصدر مطلع إن اللجنة اتخذت قرارا منذ عدة أيام بإيقاف كهربا لاعب الأهلى لمدة 8 مباريات، لكن اللجنة تنتظر اعتماد اتحاد الكرة للقرار لإعلانه رسميا.

ويتواجد كهربا ضمن قائمة الأهلي في مباراة صن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد أشرف.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومروان عطية وعمرو السولية ورأفت خليل.

في خط الهجوم: محمد شريف وشادي حسين ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

واستبعد كولر 6 لاعبين من القائمة وهم: أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو بناء على وجهة نظر فنية، والثنائي محمد متولي ومحمد فخري للإصابة، بجانب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث يواصلان البرنامج التأهيلي عقب جراحة الرباط الصليبي.