الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأزمة لم تنتهي.. الزمالك يخاطب فيفا بسبب بند الـ18% في عقوبة كهربا

كهربا
كهربا

خاطب مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن موقف قضية كهربا بعد صدور قرار من قبل لجنة الانضباط بتعديل بند الفائدة على الغرامات إلى 18% بدلًا من 5%.

وطلب مسؤولو الزمالك من “فيفا” توضيح الموقف بشأن محمود عبد المنعم كهربا، وهل يحق للزمالك الحصول على قيمة الغرامة بعد الزيادة من عدمه.

وسبق وحصل الزمالك على حكم بالحصول على ما يقترب من مليوني و٤٠٠ ألف دولار من كهربا قبل أن يستأنف الأخير.

وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية بشأن لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى واتخاذها قرارا بشأن واقعة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال مباراة القمة في الدورى الممتاز أمام الزمالك، والتى كانت أثناء احتفاله مع جماهير القلعة الحمراء عقب المباراة.

وكان كهربا قد احتفل مع جماهير الأهلى عقب مباراة القمة في الدور الأول وهتف مع الجماهير هتافات اعتبرها مسؤولو الزمالك تجاوزا في حق القلعة البيضاء وبها ألفاظ خادشة للحياء، وبناء عليه تقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب.

وقال مصدر مطلع إن اللجنة اتخذت قرارا منذ عدة أيام بإيقاف كهربا لاعب الأهلى لمدة 8 مباريات، لكن اللجنة تنتظر اعتماد اتحاد الكرة للقرار لإعلانه رسميا.

ويتواجد كهربا ضمن قائمة الأهلي في مباراة صن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد أشرف.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومروان عطية وعمرو السولية ورأفت خليل.

في خط الهجوم: محمد شريف وشادي حسين ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

واستبعد كولر 6 لاعبين من القائمة وهم: أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو بناء على وجهة نظر فنية، والثنائي محمد متولي ومحمد فخري للإصابة، بجانب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث يواصلان البرنامج التأهيلي عقب جراحة الرباط الصليبي.

 

كهربا قضية كهربا الزمالك مسئولو الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لجنة الانضباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الأزمة الاقتصادية ليست المقياس الحقيقى للدولة المصرية.. إحنا بخير

الرئيس السيسى: هدفنا كان القضاء على الإرهاب فى سيناء مع تحقيق التنمية

السيسى للمصريين: «لو حد شاف فيلم واحد عن الإرهاب فى سيناء مش هينام»

شروط الاتحاد الأوروبي لقبول صادرات البرتقال المصري

يسرا اللوزي: شخصيتي في «جملية» جديدة ومختلفة وتتطلب مجهودا خاصا

«ماتوا عشان نعيش».. زوجات الشهداء: آلام الفقد تختلط بمشاعر الفخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس