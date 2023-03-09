محافظ الجيزة ونائب رئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بإمبابة

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعبدالله غراب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة معرض «أهلًا رمضان» بأرض المطار بإمبابة، وذلك بنسبة تخفيضات تصل إلى أكثر من ٢٥% للسلع والمنتجات الغذائية المعروضة بالمعرض.

وشارك في الافتتاح محمد نور الدين، السكرتير العام المساعد، وهالة غريب، وكيل وزارة التموين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بإمبابة وأعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة صابر سرور، وأحمد الخولي، وسلوى لطفي، ومحمد زين، وعادل رزين، المستشار الاقتصادي للغرفة.

وتفقد محافظ الجيزة، السلع المعروضة وأسعارها وطالب العارضين بضرورة توضيح نسبة التخفيض في أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك مقارنة بمثيلاتها بالأسواق خارج المعارض، حيث تقدم الغرفة والمحافظة المكان مجانًا للعارضين مقابل نسبة التخفيض

واشار عبدالله غراب، إلى أن إقامة المعارض بالأماكن الشعبية والريفية يأتي تنفيذًا لمطالب المواطنيين بتلك الأماكن لتوفير السلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة.

وأضاف أن معرض «أهلًا رمضان» بإمبابة بأرض المطار على مساحة ١٠٠٠ متر ومشاركة ٤٦ عارضًا وتتوافر بالمعرض كل السلع والمنتجات الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونة والدقيق والبقوليات بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض والأسماك وذلك بالتعاون مع شركات وزارة التموين ووزارة الزراعة.

وأضاف أن مجلس إدارة غرفة الجيزة سيقوم بإنشاء العديد من المعارض الرمضانية الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم افتتاح معارض بمنشأة القناطر وأوسيم.

وتقدم الغرفة عددًا من المعارض على مستوى المحافظة بأسعار مخفضة تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق وتقديم السلع بأسعار مخفضة.