الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد

نقيب الأشراف يهنىء
نقيب الأشراف يهنىء الرئيس السيسى بيوم الشهيد

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وجنودًا، بذكرى "يوم الشهيد" التي توافق التاسع من مارس كل عام.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن يوم الشهيد، أحد أعظم أيام الاحتفالات المصرية التي تذكرنا بدور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، فداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن يوم الشهيد يذكرنا بالبطولات التي خاضها الأبطال البواسل ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، لحماية الجبهة الداخلية والحدود المصرية، ليعيش أبناء الوطن دومًا في أمن وسلامة».

- رجال الجيش والشرطة دومًا على الموعد لمواجهة أي معتد

وأكد السيد محمود الشريف، أن رجال الجيش والشرطة دومًا على الموعد لمواجهة أي معتد، لا يخشون شيئا ولا يهابون أحد، ويؤكدون يومًا تلو الآخر على دورهم الحيوي في بناء البلاد، وتقدمها ورفعتها بين باقي دول العالم، مشددا على أن التضحية في سبيل الوطن جزء لا يتجزأ من بنائه».

ووجه نقيب الأشراف، التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مشيدًا بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا ويقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الأشراف يهنيء الرئيس السيسي القوات المسلحة ذكرى يوم الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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