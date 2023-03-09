الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث المصنفات تضبط 61 ألف كتاب تعليمى بدون تفويض

جريدة الدستور

جحت الداخلية في ضبط 61 نسخة كتاب تعليمى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مدير دار نشر ومكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (61 نسخة كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة) للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. وبمواجهته أقر بأنه "المدير المسئول" وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) والمحكوم عليه فى عدد (83) حُكم حبس جزئى ومستأنف (مبانى ، شيكات، نصب) بإجمالى مدد حبس بلغت 127 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 11مليون جنيه.بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الحقوق المادية والأدبية الملكية الفكرية مباحث المصنفات

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