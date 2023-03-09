«الأرصاد»: ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة بداية من اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 9- 3- 2023.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن البلاد تشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، موضحة أنه من اليوم الخميس ستبدأ ارتفاعات طفيفة وتدريجية على مستوى درجات الحرارة في شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

وأضافت: «في الأيام الماضية، سجلنا درجات حرارة ما بين 21 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن متوقع اليوم أن تكون درجة الحرارة 24 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وستصل إلى 27 درجة مئوية».

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك الارتفاعات لن تكون مثل الارتفاعات التي شهدناها بداية الأسبوع، والتي تجاوزت 30 درجة مئوية، لكنها ارتفاعات طفيفة وسنشعر بالأجواء الشتوية المائلة للدفء خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية للبلاد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات النهار.