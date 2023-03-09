الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تقر تقييمًا إيجابيًا لطلب سلوفينيا بصرف 50 مليون يورو

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

  أقرت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب سلوفينيا بصرف 50 مليون يورو من المنح في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع لها.
وذكرت المفوضية -في بيان عبر موقعها الرسمي- أن سلوفينيا قدمت في 20 أكتوبر الماضي طلب دفع إلى المفوضية، بناءً على تحقيق 12 معلمًا تم تحديدها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بصرف الدفعة الأولى، وهي تغطي الإصلاحات التي تمكّن من رقمنة المؤسسات وتقوية الحوكمة من أجل التحول الرقمي للإدارة العامة للبلاد، فضلاً عن إصلاحات في سوق العمل وبيئة الأعمال.
وأفاد البيان بأن سلوفينيا قدمت حوافز لقطاع السياحة وتخفيضات في العبء الإداري للمواطنين والشركات وتدابير لتعزيز الرقمنة وكفاءة المشتريات العامة، كما وضعت مؤشرات لقياس جودة خدمات الرعاية طويلة الأجل.
وأضاف البيان أن السلطات السلوفينية أرفقت مع طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق الأهداف الـ12، وقامت المفوضية بتقييم دقيق لهذه المعلومات قبل تقديم تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع.
وتتضمن خطة التعافي والصمود السلوفينية مجموعة واسعة من تدابير الإصلاح في 16 مجالًا رئيسيًا، كما سيتم دعم الخطة بمبلغ 1.5 مليار يورو في شكل منح، تم صرف 16% منها بالفعل (بقيمة 231 مليون يورو) لسلوفينيا كتمويل مسبق في 17 سبتمبر من العام 2021.

وجرى إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1950، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك لمساعدة الملايين من الأوروبيين الذين فروا من ديارهم أو فقدوا منازلهم. وكان أمام المفوضية ثلاثة أعوام لإتمام عملها قبل حلها.

اليوم، وبعد 70 عاماً، لا تزال المفوضية تعمل بجد ودون كلل لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين في كافة أنحاء العالم.

المفوضية الاوروبية سلوفينيا لقطاع السياحة خدمات الرعاية السلطات السلوفينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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