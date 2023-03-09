تحت شعار صنع فى مصر.. العربية للتصنيع توطن تكنولوجيا تصنيع عدادات الغاز الذكية

شدد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز الشراكات مع الخبرات المتخصصة، والتعاون لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي، وزيادة القيمة المضافة بمنتجات وطنية تحت شعار "صنع في مصر".

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة Zhejiang Songchuan Instrument Technology Co.,Ltd الصينية .

في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف أن مجالات التعاون تتضمن إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتوطين تكنولوجيا تصنيع عدادات الغاز الطبيعي الذكية ومسبقة الدفع, وتوفير منتجات متطورة تناسب كافة الإستخدامات للمنازل والمؤسسات والوحدات الصناعية والإنتاجية.

وأشار إلي التعاون في مجال التصنيع المشترك، وكذا تدريب المهندسين والفنيين من العاملين بالهيئة علي أحدث تقنيات تصنيع عدادات الغاز الذكية وفقا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع للتعاون مع الشركة الصينية العالمية، في تطوير حلول متكاملة ذكية لمنظومات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية .

من جانبه ، أعرب " لي مابو" رئيس مجلس إدارة شركة Zhejiang Songchuan Instrument Technology Co.,Ltd الصينية عن اعتزازه بأهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصري جاذب للإستثمارات وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للدول الأفريقية والعربية .

وذكر أن الشركة وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصري جاذب للإستثمارات وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للدول الأفريقية والعربية.