الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية تُرشح أهرامات الجيزة ضمن أفضل وجهات في العالم

الأهرامات
الأهرامات

رشحت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أهرامات الجيزة ضمن أفضل وجهات في العالم، وهي واحدة من أكثر المعالم شهرة في العالم، وشاهدة على براعة قدماء المصريين في التشييد والبناء

ودعت الصحيفة إلى زيارة مصر والاستمتاع برؤية الأهرامات وأبو الهول من خلال القيام بجولة على هضبة الجيزة وتناول العشاء في إحدى الفنادق القريبة التي تقدم إطلالات رائعة على واحدة من أجمل عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، مضيفة أن تجربة زيارة الأهرامات تعتلي دائما رأس قائمة أولويات معظم عشاق السفر من مختلف أنحاء العالم.

واعتبرت الصحيفة، زيارة الأهرامات والاستمتاع بها بهذا الشكل تجربة يجب على كل سائح أمريكي القيام بها ولو مرة واحدة في العمر، لافتة إلى أن بناء معسكر خاص على هضبة الجيزة بجوار آخر مثال متبقي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم يوفر وجهة نظر مذهلة ونادرة للاستمتاع بأهرامات الجيزة وأبو الهول أثناء إضاءتها في الليل.

وقالت، إنه “ليس هناك بديلا عن الاستمتاع بالجمال المذهل للأهرامات وعظمتها وكبر حجمها عند المجيء إلى مصر”، ونصحت قرائها بحجز جولة إلى الأهرامات عبر أحد الفنادق الفاخرة القريبة، تشمل تناول الطعام داخل خيمة في الهواء الطلق بالقرب من الأهرامات أعدت خصيصا لهذا الغرض لضيوف الفندق، بهدف الحصول على "إطلالة أسطورية ورومانسية" لهذا المعلم الأثري المميز.

أهرامات الجيزة الأهرامات وأبو الهول التشييد والبناء السفر والسياحة الجيزة العالم القديم المصريين القدماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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