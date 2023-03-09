الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يربط شمال وجنوب الجيزة.. بدء التشغيل التجريبى لـ«محور الفريق كمال عامر» اليوم

محور الفريق كمال
محور الفريق كمال عامر

يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر، حيث تبدأ المركبات الطريق عند نقطة مطلع المحور بشارع البحر الأعظم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ الخميس التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، وذلك في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، وانتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان أن المحور يسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربى للطريق الدائري، مما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التي يمر بها مسار المحور في هذه المسافة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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