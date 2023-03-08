«الدوم».. ورشة عمل لمتسابقى فئة «الرسم والتصوير»

نظم برنامج "الدوم"، ورشة عمل لمتسابقي فئة الرسم والتصوير، تستمر لـ3 أيام لتأهيل المواهب المشاركة في نصف نهائيات البرنامج، والورشة تحت إشراف الفنان التشكيلي ياسر جعيصة.

وعلق "جعيصة" على أداء المتسابقين، مؤكدًا أن لديهم طاقة وطموحًا كبيرًا لتنفيذ لوحاتهم.

وعن أهم الملاحظات خلال الورشة، أكد أنها دارت حول الكتلة والفراغ وكيفية إخراج المنتج بأفضل شكل.

لجنة تحكيم الفن التشكيلي

اللجنة مكونة من الفنان أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، الفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز أنطون.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.