سعر الريال السعودى والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

سجل سعر الريال السعودي وباقي العملات الخليجية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي و الدرهم الاماراتي عدة قروش.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء، 8.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء ، 8.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء ، 8.23 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 8.01 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.17 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.20 جنيه للشراء ، 8.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.19 جنيه للشراء ، 8.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك سايب 8.09 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.10 جنيه للشراء ، 8.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

سعر العملات الخليجية اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك للمركزي المصري : 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفي بنك مصر: 96.72 جنيه للشراء، 100.32 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 96.69 جنيه للشراء، 100.32 للبيع

بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري : 8.38 جنيه للشراء، 8.41 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 8.30 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع.