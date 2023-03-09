الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي وباقي العملات الخليجية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي و الدرهم الاماراتي عدة قروش.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

سعر الريال السعودي اليوم 

 

  • سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء، 8.21 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء ، 8.21 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء ، 8.23 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 8.01 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.17 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.20 جنيه للشراء ، 8.22 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.19 جنيه للشراء ، 8.22 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك سايب 8.09 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

البنك المركزي: 10.6 % ارتفاعًا في السيولة المحلية بنهاية نوفمبر 2022

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

  • الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.10 جنيه للشراء ، 8.21 جنيه للبيع.

 

  • الريال السعودي في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء ، 8.24 جنيه للبيع.

 

سعر العملات الخليجية اليوم 

 

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك للمركزي المصري : 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفي بنك مصر: 96.72 جنيه للشراء، 100.32 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 96.69 جنيه للشراء، 100.32 للبيع

بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري : 8.38 جنيه للشراء، 8.41 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 8.30 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع.

txt

البنك المركزى يحذّر من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

الريال السعودي البنك الأهلي المصري الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي الريال السعودي في بنك مصر سعر العملات العملات الخليجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

مواعيد الإفطار فى شهر رمضان 2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-3-2023

وزير الطاقة الجزائري يعتبر سوق النفط متوازنا في هذه المرحلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9-3-2023 فى مصر

"إيكونوميست": تغيير مسار تسليم الأسلحة لأوكرانيا من جدول مائي إلى نهر

مجدى حجازى: الشركات البحثية هدفها الأساسى تحقيق الربح والانتشار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية