الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى يحذّر من التعامل مع جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حذّر البنك المركزي المصري، المواطنين، من الانصياع لدعوات «الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة»، مؤكداً أنها دعوات احتيالية وأنشطة مجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

جاء ذلك بعد الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة. 

وفي هذا الصدد، كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصرية، نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

المنصات الإلكترونية الاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة حقيق مكاسب كبيرة وسريعة البنك المركزي المصري تحذيراته السابقة

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وائل لطفي

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