تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، وسط ترقب لاجتماع "المركزي الأمريكي".

وسجل سعر عملة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.19%، ليصل 21.966.6 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.38% دولار مسجلة 1.552.24 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.74% ليسجل 0.3237 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 40. 5% ليسجل 676. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجعا بنحو 3.59%، ليصل إلى مستويات 0.072872 دولار، وتراجع سعر "شيبا" بنسبة 3.83% إلى مستويات 0.01079 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 3.63% إلى مستويات قرب 15.92 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 11. 5% إلى مستويات 0.001388 دولار،وتراجع سعر عملة "FTX Token" بنسبة 01. 6% إلى مستويات 2862 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 0.71% إلى مستويات 0.36322 دولار.