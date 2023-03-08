الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، وسط ترقب لاجتماع "المركزي الأمريكي". 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.19%، ليصل 21.966.6 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.38% دولار مسجلة 1.552.24 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.74% ليسجل 0.3237 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 40. 5% ليسجل 676. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجعا بنحو 3.59%، ليصل إلى مستويات 0.072872 دولار، وتراجع سعر "شيبا" بنسبة 3.83% إلى مستويات 0.01079 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 3.63% إلى مستويات قرب 15.92 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 11. 5% إلى مستويات 0.001388 دولار،وتراجع  سعر عملة "FTX Token" بنسبة 01. 6% إلى مستويات 2862 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 0.71% إلى مستويات 0.36322 دولار.

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أسعار العملات الرقمية المركزي الأمريكي بيتكوين كاردانو دوج كوين مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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